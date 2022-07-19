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Bloomberg: Apple сократит наем новых сотрудников на фоне неопределенности в экономике США

Американская компания Apple намерена снизить темпы найма новых сотрудников и снизить расходы на зарплаты в 2023 году, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на осведомленные источники.
Коммерсантъ
«Apple планирует снизить темпы найма в следующем году, а также сократить расходы в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом», — говорится в публикации.
Известия
Изменения не затронут все подразделения Apple, и компания по-прежнему планирует жесткий график запуска продуктов в 2023 году, который включает гарнитуру смешанной реальности — первую крупную новую категорию с 2015 года.
ПРАЙМ
В 2015 году Apple представила Apple Watch.
РБК

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