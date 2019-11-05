Технологии

ДождьДождьBloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями. Проект засекречен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
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РБК16:13
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