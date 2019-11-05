с чего всё началось

Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями. Проект засекречен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Экономика Минфин Украины урезал декабрьские расходы госбюджета Сегодня стало известно, что Минфин Украины принял решение урезать декабрьские расходы бюджета из-за его невыполнения.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Происшествия Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.

Политика Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России.

Политика Европейцев лишат собственности в США из-за «Северного потока-2» В Вашингтоне предупредили, что готовы запретить Allseas пользоваться собственностью компании в США, в том числе штаб-квартирой в Хьюстоне, проводить любые расчеты в долларах, сотрудничать с американскими компаниями и вообще присутствовать на американском рынке, а руководителей европейской компании лишат возможности приезжать в США.

Игры Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.

Авто Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.

Общество Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.

Космос Раскрыта тайна питания первых сверхмассивных черных дыр 20.12.2019 В течение долгого времени астрономы не могли понять, каким образом черные дыры сумели вырасти в эпоху развития первых звезд до чудовищных размеров.

Футбол Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».

Шоу-бизнес Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.

Происшествия Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.

Политика Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

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Культура Фильм-концерт Пугачевой провалился в прокате В фильме зрителям представлен процесс съемок концерта Пугачевой в Кремле. Мероприятие состоялось в апреле 2019 года.

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