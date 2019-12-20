с чего всё началось

Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом. По данным агентства, компания наняла около дюжины инженеров из космической и спутниковой индустрий.

СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников

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