Технологии
РБКСМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом. По данным агентства, компания наняла около дюжины инженеров из космической и спутниковой индустрий.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.Ведомостивчера в 12:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Политика
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Футбол
«Зенит» заработал на 5,54 миллиона евро больше «Спартака»
«Зенит» заработал на 5,54 миллиона евро больше «Спартака»
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
В России завершились госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Авто
Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2,5 до 3 млн рублей
Кроссовер Hyundai Santa Fe является самым популярным SUV в России со средневзвешенной ценой от 2,5 до 3 млн рублей.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой
Накануне Брежнева красноречиво ответила скептикам, считающим, что у неё с мужем действительно возникли серьезные проблемы в отношениях.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Политика
Польский генерал: Поставки сербских мин ВС Украины контролировали США
По данным сербской оппозиции, компания «Техноремонт» приобрела партию мин производства сербского военного завода «Крушик», а затем продала ее польской компании Nattan, которая была аффилирована с гражданином Украины Виталием Дементьевым.
Общество
Лукашенко сообщил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Решено, что в 2020 году Белоруссия купит у России 20-22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти, уточнил Лукашенко.
Происшествия
В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", - сказал собеседник агентства.
Хоккей
Ковальчук заработал за сезон в «Кингз» 14 млн долларов
Заработок Ковальчука, как утверждает «Чемпионат», за это время составил более $ 14 млн: 8,5 млн – в прошлом сезоне, 3 млн бонусов в нынешнем сезоне и пропорциональная часть базовой зарплаты в нынешнем сезоне – 286 022 (Ковальчук был в команде 76 дней регулярного чемпионата из 186, за которые рассчитывается окладная часть).
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Жителя США Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ.
Происшествия
На Кузбассе в ДТП погибла фельдшер скорой помощи
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки
Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
Музыка
Алиса Вокс показала, как «Найти» свою лирическую сторону
Возможно, именно с целью подчеркнуть свою способность быть разной, певица специально выбрала для съёмок платье, в котором выступала с Сергеем Шнуровым на "Новой волне" в 2015 году.
Футбол
Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули
Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.