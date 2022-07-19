Будьте в Плюсе

Bloomberg: Apple в следующем году сократит наем сотрудников и финансирование ряда отделов

Компания Apple намерена в 2023 году сократить наем сотрудников и расходы на финансирование ряда отделов.
BFM.ru
Ежегодно Apple выделяет средства каждому крупному подразделению на расходы для исследований, разработок, ресурсы и наем сотрудников, в 2023 году ряд команд получат бюджет ниже ожидаемого.
РБК
Apple предполагает, что компанию в скором времени может ожидать экономический спад.
Курьер. Среда. Бердск
На прошлой неделе американская компания Google сообщила о намерении замедлить наем сотрудников до конца текущего года на фоне опасений по поводу рецессии.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg узнал о плане Apple сократить наем сотрудников
РБКвчера в 16:26
Bloomberg: Apple сократит наем новых сотрудников на фоне неопределенности в экономике США
Коммерсантъ21:45
Bloomberg: Apple планирует сократить наем сотрудников в связи с нестабильной экономической обстановкой
Известия18:42
Bloomberg: Apple в 2023 году сократит найм сотрудников и финансирование ряда отделов
Lenta.ru18:37
Bloomberg: Apple намерена сократить наем новых сотрудников из-за возможного кризиса
ТАСС00:57
СМИ: Apple планирует сократить наем сотрудников в 2023 году из-за риска рецессии экономики
ПРАЙМвчера в 15:48
Apple решила сократить наем новых сотрудников
Forbesвчера в 15:05

Интересное

МВД объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.
РИА Новости03:02

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов заявил о ликвидации почти всех диверсионных групп

Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы новой администрации региона Кирилл Стремоусов.
РИА Новости03:16

Умерла актриса сериала «Сваты» Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщает StarHit.
Газета.Ru03:04

Производитель дронов Bayraktar заявил, что не будет поставлять их России

Турецкая компания Baykar Makina никогда не поставляла свои боевые беспилотники России и не будет этого делать в будущем, поскольку поддерживает Украину.
ТАСС03:23

Bloomberg: «Газпром» объявил трем клиентам в Европе о форс-мажоре по поставкам газа

"Газпром" 14 июля уведомил, по крайней мере, трех покупателей в Европе о наступлении форс-мажора по поставкам газа.
ТАССвчера в 11:41

Захарова поделилась анекдотом про Кулебу и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поделилась анекдотом про главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и президента Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru03:34

Глава СНБО Данилов: Украина получит снаряды к HIMARS большей дальности в ближайшее время

Украина в ближайшее время получит снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS большей дальности, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает УНИАН.
РБК03:31

Певец Чельдиев получил 10 лет колонии за антиковидные протесты

Певец Вадим Чельдиев получил реальный срок тюремного заключения за антиковидные протесты, передает РИА "Новости" со ссылкой на решение Ростовского областного суда.
Газета.Ru03:38

«Известия»: ПФР проиндексирует выплаты 7,3 миллиона российских пенсионеров с 1 августа

Изменения затронут 7,3 миллиона российских пенсионеров, кроме получающих социальную и государственную пенсию — для них действуют фиксированные выплаты.
Lenta.ru17:46

«Коммерсантъ» узнал об идее ЦБ сократить реестр малого и среднего бизнеса

По данным Банка России, только у 6% предприятий малого и среднего бизнеса имеются кредиты, тогда как около 25% задолженности (1,6 трлн руб.) наблюдается у компаний, которые трудно отнести к этой категории: они аффилированы с крупными банками или компаниями и имеют кредиты более чем на 50 млрд руб.
РБК01:43