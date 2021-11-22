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Bloomberg: Байден 23 ноября может объявить о высвобождении резервов нефти

Президент США Джо Байден 23 ноября может сделать заявление о высвобождении части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители, сообщает агентство Bloomberg.
ТАСС
Согласно данным агентства, в результате данной инициативы на рынок поступят свыше 35 миллионов баррелей нефти.
Экономика сегодня
Ожидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.
РИА Новости
Начиная с 18 ноября стоимость январских фьючерсов на поставку нефти марки Brent на бирже ICE снижается и к моменту публикации достигла 79,54 доллара за баррель.
Lenta.ru

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