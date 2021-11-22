ТАССBloomberg: Байден 23 ноября может объявить о высвобождении резервов нефтиПрезидент США Джо Байден 23 ноября может сделать заявление о высвобождении части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители, сообщает агентство Bloomberg.ТАСССогласно данным агентства, в результате данной инициативы на рынок поступят свыше 35 миллионов баррелей нефти.Экономика сегодняОжидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.РИА НовостиНачиная с 18 ноября стоимость январских фьючерсов на поставку нефти марки Brent на бирже ICE снижается и к моменту публикации достигла 79,54 доллара за баррель.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаРоссийская газетаИнвест-ФорсайтRT на русскомAnewsОбщественная служба новостейТК ЗвездаREGNUMПолитика СегодняИзвестияOilCapital.ruЭкономика сегодняГазета.RuРамблерПодробнее о событииИндия собирается во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефтиРИА Новости03:02Блумберг: ОПЕК+ может поменять планы по сделке в случае использования резервовПРАЙМвчера в 11:17Байден собрался сообщить о решении использовать нефть из стратегического запасаИнтерфаксвчера в 13:36Bloomberg: 23 ноября президент США Байден может объявить о начале нефтяных интервенцийLenta.ruвчера в 12:50Байден может «раскупорить» стратегический резерв нефти США — BloombergREGNUMвчера в 12:43Bloomberg: Байден может «распечатать» стратегический нефтяной резерв уже во вторникКоммерсантъвчера в 13:37Пока вы спали: ядерная угроза Украины и война с ценами на нефтьРамблервчера в 02:55Показать ещёОценить29Поделиться