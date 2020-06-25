Политика
РИА НовостиГермания готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
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с чего всё началось
Правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель подготовит ответ на новые санкции, которые разработал Вашингтон из-за строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg.Телеканал 360°04:24
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Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
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1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
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Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Автобусное сообщение Республики Крым с другими регионами России возобновилось после ограничений, связанных с пандемией, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе госпредприятия "Крымавтотранс".
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Журналиста Айдера Муждабаева объявили в международный розыск
Следственный комитет РФ объявил его в международный розыск. В ведомстве сообщили, что обвинение Муждабаеву было предъявлено заочно.
Деловое.ТВ вчера в 09:30
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
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В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
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Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Аналитики провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве и Санкт-Петербурге на самые продаваемые машины в России.
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова
"Никоим образом", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста, ставит ли под сомнение легитимность голосования используемая система по выявлению подобных изъянов.
РИА Новости 05:53
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Bentley завершил производство модели Mulsanne
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Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
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Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
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