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Bloomberg: Британия столкнулась с избытком природного газа в своих хранилищах

За последнее время Великобритания импортировала большое количество природного газа и столкнулась с избытком, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru
В текущем квартале страны Северо-Западной Европы получат рекордный объем импорта сжиженного природного газа (СПГ), основная часть сырья будет поступать на три терминала Великобритании.
ПРАЙМ
Летом страна обычно экспортирует излишки топлива на континент, однако трубопроводы, ведущие в Европейский союз, могут пропустить лишь ограниченное количество газа.
Lenta.ru
«Скидка в основном связана с большими объемами СПГ и ограничениями возможности экспорта излишков на континент», — сказал глава отдела исследований природного газа и углерода в Energy Aspects Ltd Тревор Сикорски.
Lenta.ru

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