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Bloomberg: ЦБ России до конца года может повысить ключевую ставку до 6%

Банк России до конца 2021 года может повысить ключевую ставку на 125 базисных пунктов, до 5,5% или даже до 6%, сообщил источник Bloomberg. По опросам агентства, аналитики ожидают роста не больше чем на 50 базисных пунктов в этом году. Сейчас ставка находится на рекордно низком уровне — 4,25%.В источнике
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SberCIB назвал «достаточно высокой» вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу

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