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Bloomberg: ЦБ России поддержал идею запрета криптовалюты под влиянием ФСБ

Центробанк и ФСБ не предоставили комментариев.
Интерфакс
Bloomberg оценивает общий объем криптовалют, которым владеют россияне, в 7 трлн руб., или $92 млрд.
РБК
В декабре 2021 года Набиуллина заявила, что ЦБ выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре РФ.
Интерфакс
Центробанк последовательно выступал против легализации криптовалют в России.
РБК

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