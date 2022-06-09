Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ставку на укрепление рубля, чтобы замедлить инфляцию в тяжелых экономических условиях после начала «военной спецоперации»* на Украине и введения санкций против России.
По оценке «Открытие Research», в апреле зарубежный импорт в Россию мог упасть более чем на 80% год к году: общая стоимость ввозимых товаров могла сократиться примерно до $5 млрд, по сравнению с почти $27 млрд годом ранее.
США признают, что последние 20 лет они оказывали поддержку 46 гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине в целях повышения биологической безопасности в стране.
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс прокомментировал высказывания американского лидера Джо Байдена в том, что в росте цен на топливо в стране виноваты украинский кризис и президент РФ Владимир Путин.