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Bloomberg: ЦБ сознательно решил сохранять высокий курс рубля для борьбы с инфляцией

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ставку на укрепление рубля, чтобы замедлить инфляцию в тяжелых экономических условиях после начала «военной спецоперации»* на Украине и введения санкций против России.
Forbes
В условиях жесткого контроля за движением капитала, обвала импорта и притока «миллиардов нефтедолларов» уже в марте рубль начал заметно укрепляться, пишет агентство.
Forbes
По оценке «Открытие Research», в апреле зарубежный импорт в Россию мог упасть более чем на 80% год к году: общая стоимость ввозимых товаров могла сократиться примерно до $5 млрд, по сравнению с почти $27 млрд годом ранее.
Forbes
По мнению аналитиков JPMorgan, возможно, ЦБ придется опустить ключевую ставку до 6%, чтобы стимулировать кредитование и восстановление импорта.
Капитал страны

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