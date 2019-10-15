Финансы
Российская газетаBloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов
Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
Читать в источнике
Оценить222
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Политика
В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда
Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Здоровье
10 продуктов, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Содержит неусваиваемую клетчатку инулин, благодаря которой надолго насыщает, поддерживая стабильный уровень сахара в крови.
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
Запуск криптовалютного проекта Павла Дурова могут отложить на год
Общество
Россияне назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными
Самой скучной профессией россияне назвали работу охранника.
Армия и оружие
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
Общество
El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Киберспорт
Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты
Игра Fortnite на днях пережила «перезагрузку», в рамках которой мир игры «засосало» в чёрную дыру, после чего игрокам предстала вторая фаза с многочисленными обновлениями, новыми картами и так далее.
Армия и оружие
В США представили проект скоростного вертолета-разведчика
Компания Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
Транспорт
В ГИБДД заявили о создании устройств для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Кобани на границе с Турцией
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Общество
Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов
Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.