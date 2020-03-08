Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Шоу-бизнес Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.

Общество В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Космос На Марсе обнаружили возможные следы органики В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.

Общество Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Общество Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100 Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 586, коронавирус затронул уже 101 страну, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Армия и оружие Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.