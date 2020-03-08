Энергетика

ТАССТАССBloomberg: Эр-Рияд увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между РФ и ОПЕК. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
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