Легенда «Манчестер Юнайтед» раскритиковал «ПСЖ»: Месси не должен испачкать свою футболку

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, комментируя победу "Пари Сен-Жермен" в матче группового этапа Лиги чемпионов над "Манчестер Сити" (2:0), выступил с критикой парижан за то, что форвард Лионель Месси лежал под стенкой во время исполнения штрафного удара "горожанами".