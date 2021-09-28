Стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи рассчитывает получить поддержку в борьбе против сирийских курдов, которые были признаны Анкарой террористической организацией.
Решение о закрытии канала RT Deutsch принято исключительно Youtube, власти ФРГ не имеют к этому отношения, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, комментируя победу "Пари Сен-Жермен" в матче группового этапа Лиги чемпионов над "Манчестер Сити" (2:0), выступил с критикой парижан за то, что форвард Лионель Месси лежал под стенкой во время исполнения штрафного удара "горожанами".
Глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подали в Центризбирком заявления об отказе от мандатов депутатов Госдумы.