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Bloomberg: Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи попросит помощи в борьбе против курдов

Стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи рассчитывает получить поддержку в борьбе против сирийских курдов, которые были признаны Анкарой террористической организацией.
Pravda.Ru
По информации Bloomberg, Анкара хочет заручиться поддержкой России, чтобы не допускать атак курдов на турецких солдат в граничащих с Сирией районах.
Росбалт
В частности, турецкие власти хотят, чтобы курдские формирования "Сил народной самообороны" покинули города Манбидж и Телль-Рифат, в соответствие с договоренностями России Турции от 2019 года.
ТАСС
Путин и Эрдоган проведут переговоры 29 сентября в Сочи.
ТАСС

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