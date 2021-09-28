Стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи рассчитывает получить поддержку в борьбе против сирийских курдов, которые были признаны Анкарой террористической организацией.
Орбиты планетарных систем Логично было бы начать поиски с мест, где уже по крайней мере один раз зародилась жизнь - то есть с планет или групп планет, вращающихся вокруг звезд, считает астроном Рави Коппарапу из Центра космических полетов им. Годдарда.
Технология, известная как микромасштабные вогнутые интерфейсы (microscale concave interfaces, MCI), может в будущем помочь беспилотным автомобилям быстрее считывать дорожные знаки и уберечь такие машины от неправильного толкования повреждённых знаков и указателей, а также знаков, не лучшим образом освещённых и наблюдаемых не под самым удачным углом.
Вашингтон "глубоко сожалеют" по поводу действий Москвы, которая, как утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен, блокирует проведение ежегодного совещания ОБСЕ по соблюдению обязательств в области человеческого измерения в Варшаве, которое должно было состояться 27 сентября.