Пять мест в Солнечной системе, где следует искать следы внеземных технологий

Орбиты планетарных систем Логично было бы начать поиски с мест, где уже по крайней мере один раз зародилась жизнь - то есть с планет или групп планет, вращающихся вокруг звезд, считает астроном Рави Коппарапу из Центра космических полетов им. Годдарда.