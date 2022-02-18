"План действий может также включать обязательство запустить пилотный проект, чтобы помочь государствам и операторам совместно закупить газ в этом году до минимального необходимого стратегического уровня", — пишет агентство.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ "О создании комиссии по первоначальной постановке граждан ЛНР на воинский учет и проведении первоначальной постановки на воинский учет в 2022 году".
Представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.