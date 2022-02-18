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Bloomberg: ЕК потребует от стран Евросоюза минимальный запас газа к отопительному сезону

Европейская комиссия намерена ввести требования по минимальным запасам газа, которые должны быть у стран Евросоюза к началу отопительного сезона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект.
РИА Новости
"План действий может также включать обязательство запустить пилотный проект, чтобы помочь государствам и операторам совместно закупить газ в этом году до минимального необходимого стратегического уровня", — пишет агентство.
РИА Новости
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
Finam.Ru
Отопительный сезон в Европе в целом завершается - потребление газа будет несколько снижаться.
Finam.Ru

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От стран ЕС могут потребовать обеспечивать минимальный уровень запасов газа каждый год
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