"План действий может также включать обязательство запустить пилотный проект, чтобы помочь государствам и операторам совместно закупить газ в этом году до минимального необходимого стратегического уровня", — пишет агентство.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом регионе, он подчеркнул, что Киев выступает за урегулирование ситуации дипломатическим путем.
"Если говорить конкретно про Донбасс, чтобы прийти на помощь, российской армии понадобится пару суток", - сказал Стрелков в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН", рассуждая о том, что резкое обострение на линии соприкосновения может перерасти в наступление украинских военных на самопровозглашенные республики.