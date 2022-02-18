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Bloomberg: ЕК потребует от стран Евросоюза минимальный запас газа к отопительному сезону

Евросоюз рассматривает возможность увеличить стратегические запасы природного газа, чтобы лучше подготовиться к следующей зиме после столкновения стран Европы с газовым кризисом.
ТАСС
Хранилища газа государств ЕС должны быть заполнены к 30 сентября каждого года.
Экономика сегодня
"План действий может также включать обязательство запустить пилотный проект, чтобы помочь государствам и операторам совместно закупить газ в этом году до минимального необходимого стратегического уровня", — пишет агентство.
РИА Новости
В феврале котировки в среднем держатся на уровне 800-1000 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: ЕК потребует от стран Евросоюза минимальный запас газа к отопительному сезону
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ЕС может потребовать от стран обеспечивать определенный запас газа к каждому сезону
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ЕС ищет способы нарастить стратегические запасы газа
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