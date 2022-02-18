РИА НовостиBloomberg: ЕК потребует от стран Евросоюза минимальный запас газа к отопительному сезонуЕвропейская комиссия намерена ввести требования по минимальным запасам газа, которые должны быть у стран Евросоюза к началу отопительного сезона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект.РИА НовостиВ феврале котировки в среднем держатся на уровне 800-1000 долларов за тысячу кубометров.РИА НовостиОтопительный сезон в Европе в целом завершается - потребление газа будет несколько снижаться.Finam.RuСША хотят стать основным поставщиком газа в ЕС и рассчитывают занять европейский рынок своим СПГ.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСтраны ЕС могут обязать обеспечивать минимальный уровень запасов газа к началу зимыВедомости14:09Власти ЕС могут потребовать от государств обеспечивать определённый запас газа к каждому сезонуОреанда-Новости07:56Bloomberg: ЕК потребует от стран Евросоюза минимальный запас газа к отопительному сезонуРИА Новости10:02В Еврокомиссии заявили о введении требований по минимальным запасам газа для стран ЕСBanki Loans09:40Европейская комиссия планирует ввести требования по минимальным запасам газа для стран ЕСПРАЙМ08:39От стран ЕС могут потребовать обеспечивать минимальный уровень запасов газа каждый годLenta.ru11:13ЕС может потребовать от стран обеспечивать определенный запас газа к каждому сезонуForbes07:34Показать ещёОценить3Поделиться