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Bloomberg: ЕК потребует от стран Евросоюза минимальный запас газа к отопительному сезону

Европейская комиссия намерена ввести требования по минимальным запасам газа, которые должны быть у стран Евросоюза к началу отопительного сезона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект.
РИА Новости
В феврале котировки в среднем держатся на уровне 800-1000 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
Отопительный сезон в Европе в целом завершается - потребление газа будет несколько снижаться.
Finam.Ru
США хотят стать основным поставщиком газа в ЕС и рассчитывают занять европейский рынок своим СПГ.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Страны ЕС могут обязать обеспечивать минимальный уровень запасов газа к началу зимы
Ведомости14:09
Власти ЕС могут потребовать от государств обеспечивать определённый запас газа к каждому сезону
Ореанда-Новости07:56
Bloomberg: ЕК потребует от стран Евросоюза минимальный запас газа к отопительному сезону
РИА Новости10:02
В Еврокомиссии заявили о введении требований по минимальным запасам газа для стран ЕС
Banki Loans09:40
Европейская комиссия планирует ввести требования по минимальным запасам газа для стран ЕС
ПРАЙМ08:39
От стран ЕС могут потребовать обеспечивать минимальный уровень запасов газа каждый год
Lenta.ru11:13
ЕС может потребовать от стран обеспечивать определенный запас газа к каждому сезону
Forbes07:34

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Lenta.ru14:27

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