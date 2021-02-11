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Коммерсантъ

Bloomberg: ЕС начал обсуждать санкции против России из-за Навального

Евросоюз начал рассматривать вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Евросоюз начал работу над новыми санкциями в отношении России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники.
Подробнее о событии

Евросоюз, по данным агентства Bloomberg, начал разрабатывать санкции из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным

Эхо Москвы16:03

Bloomberg сообщил о начале обсуждения в ЕС новых санкций против России

РБКвчера в 09:12

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Bloomberg: ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным

ТАССвчера в 07:14

Евросоюз начал работу над новыми санкциями против России из-за Навального

Forbesвчера в 06:49

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Национальная служба новостейвчера в 07:51

Bloomberg: В ЕС началось обсуждение санкций против России из-за Навального

РК-Ньюсвчера в 09:58
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