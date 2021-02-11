Bloomberg: ЕС начал обсуждать санкции против России из-за Навального
Евросоюз начал рассматривать вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Евросоюз начал работу над новыми санкциями в отношении России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального, сообщает
Bloomberg со ссылкой на источники.
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Национальная служба новостейвчера в 07:51