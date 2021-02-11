Евросоюз начал рассматривать вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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С чего всё началось Евросоюз начал работу над новыми санкциями в отношении России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Forbes вчера в 06:49