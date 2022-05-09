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Bloomberg назвал планы Запада остановить экспорт нефти из России экономическим суицидом

Свести к нулю импорт нефти из России Евросоюз не сможет, считает аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
Life.ru
Обозреватель Джулиан Ли отметил, что одномоментное прекращение сотрудничества с Россией в энергетической сфере невыгодно для ЕС.
РЕН ТВ
Автор обратился к позиции Венгрии, Словакии и Хорватии — членов ЕС, выступающих против отказа от российской нефти в течение полугода.
РИА Новости
К тому же некоторые страны уже выступили против сокращения экспорта российского сырья в течение полугода.
РЕН ТВ

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