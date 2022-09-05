Отмечается, что в качестве возможных инструментов власти ЕС рассматривают лимит цен на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками.
В частности, первый план подразумевает установление максимального предела цен на весь газ, поставляемый из России, или создание единого покупателя топлива, который будет вести переговоры о стоимости на голубое топливо.
Выход Apple на автомобильный рынок может стать большой проблемой для таких брендов, как Tesla, поскольку 50% их клиентов заявили, что обязательно рассмотрят покупку будущего автомобиля «яблочного» бренда.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что киевские власти занимаются утаиванием данных об огромных потерях военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающих многочисленные попытки наступления в регионе, сообщает РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уткин предупредил россиян о праве банков списывать деньги со счета и подчеркнул, что такие отчисления законны, поскольку клиенты давали на них согласие при подписании договора с кредитной организацией.