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Bloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентября

Министры стран Евросоюза (ЕС) обсудят введение предельных цен на газ из России 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию.
Коммерсантъ
Отмечается, что в качестве возможных инструментов власти ЕС рассматривают лимит цен на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками.
RT на русском
В частности, первый план подразумевает установление максимального предела цен на весь газ, поставляемый из России, или создание единого покупателя топлива, который будет вести переговоры о стоимости на голубое топливо.
Lenta.ru
2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на российскую нефть.
Lenta.ru

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