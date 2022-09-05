Будьте в Плюсе

Bloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентября

Министры стран Евросоюза (ЕС) обсудят введение предельных цен на газ из России 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию.
Коммерсантъ
Как пишет издание, первый вариант предусматривает либо введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя газа из России, который будет вести переговоры о стоимости энергоресурса.
URA.Ru
2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на российскую нефть.
Lenta.ru
Страны Запад планируют добиться ограничения предельной цены на российские энергоресурсы.
URA.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Евросоюз обсудит предложения о введении лимита цен на российский газ 7 сентября 2022 года
Комсомольская правдавчера в 09:59
ЕК и комитет постпредов стран ЕС во вторник обсудят лимит цен на российский газ
РИА Новости17:06
Bloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентября
Коммерсантъвчера в 10:43
РИА Новости: Еврокомиссия обсудит лимит цен на российский газ
Общественная служба новостей17:28
Bloomberg: эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на газ из России 7 сентября
ТАССвчера в 09:48
Bloomberg: эксперты ЕС обсудят потолок цен на российский газ на техническом совещании 7 сентября
ПРАЙМвчера в 09:47
Bloomberg: в ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из России газ
Газета.Ruвчера в 09:10

Интересное

Стремоусов: Киев утаивает потери ВСУ при попытках наступления в Херсонской области

«Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
RT на русском20:51

Байден выступил против внесения России в американский список стран-спонсоров терроризма

Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов о том, нужно ли вносить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма, написал корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон в своем Twitter.
Lenta.ru21:17

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка возросло до девяти

Количество погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае возросло до девяти человек.
ТАССвчера в 08:04

Кадыров опроверг свой уход с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров своем Telegram-канале заявил, что не имеет права уйти со своего поста «просто так», не спросив народ и президента.
Коммерсантъ19:19

Россия отменила договоренности 90-х годов об упрощенном посещении Курил для жителей Японии

Россия отменила договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.
Lenta.ru20:18

Пугачева после нападения на Михалкова рискует попасть под статью

Звездный адвокат Андрей Алешкин дал интервью изданию "ЭГ", где прокомментировал, какие последствия может иметь пост Аллы Пугачевой в соцсетях, который она посвятила режиссеру Никите Михалкову.
CT news21:36

Экс-премьер Польши Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за роста цен на газ

Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск рассказал о "лавине отчаянных сообщений" от граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз, сообщает телеканал Polsat News.
РИА Новости21:05

МВД Казахстана сообщило, что документы предполагаемой убийцы Дугиной являются подделкой

«Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой», — заявили в министерстве.
Lenta.ru20:36

Замглавы Минпромторга Евтухов выразил надежду, что IKEA окончательно не уйдет из России

Евтухов прокомментировал планы IKEA о присутствии в России и выразил надежду, что компания окончательно не уйдет из страны.
Lenta.ru22:20

Кадыров: к отправке на Украину готовятся тысячи добровольцев и элитных бойцов

На Украину готовятся к отправке тысячи элитных бойцов и хорошо подготовленных добровольцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Pravda.Ru20:11