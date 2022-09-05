Как пишет издание, первый вариант предусматривает либо введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя газа из России, который будет вести переговоры о стоимости энергоресурса.
Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов о том, нужно ли вносить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма, написал корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон в своем Twitter.
Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск рассказал о "лавине отчаянных сообщений" от граждан из-за инициативы местной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз, сообщает телеканал Polsat News.