Будьте в Плюсе

Bloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентября

Министры стран Евросоюза (ЕС) обсудят введение предельных цен на газ из России 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию.
Коммерсантъ
Отмечается, что в качестве возможных инструментов власти ЕС рассматривают лимит цен на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками.
RT на русском
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
ПРАЙМ
Блок также рассматривает временную привязку стоимости газа к азиатскому эталону JKM, что позволит сохранить рыночный принцип ценообразования.
Lenta.ru

Подробнее о событии

FT: Еврокомиссия предлагает два варианта потолка цен на российский газ
ТАСС18:05
Bloomberg: Евросоюз обсудит предложения о введении лимита цен на российский газ 7 сентября 2022 года
Комсомольская правдавчера в 09:59
ЕК и комитет постпредов стран ЕС во вторник обсудят лимит цен на российский газ
РИА Новости17:06
Bloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентября
Коммерсантъвчера в 10:43
РИА Новости: Еврокомиссия обсудит лимит цен на российский газ
Общественная служба новостей17:28
Bloomberg: эксперты ЕС обсудят потолок цен на российский газ на техническом совещании 7 сентября
ПРАЙМвчера в 09:47
Bloomberg: в ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из России газ
Газета.Ruвчера в 09:10

Интересное

Глава Чечни Кадыров заявил, что не перейдет с работы в республике «в другое ведомство»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдет с работы в республике "в другое ведомство".
РИА Новости17:58

Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что Shell не уведомляла Россию о выходе из «Сахалина-2»

Глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов в интервью ТАСС выступил с обвинениями в адрес компании Shell, ранее заявлявшей о выходе из «Сахалина-2».
Lenta.ruвчера в 16:28

Украинский боец пожаловался на внушительные потери в рядах ВС Украины под Херсоном

Во время беседы со своей девушкой рядовой ВС Украины поведал о подлинных утратах Украинской армии во время сорвавшейся контратаки на Херсонщину, сообщает портал "Военное обозрение".
NVLвчера в 16:47

Гинцбург: смертность от коронавируса в ближайшее время может вырасти в два раза

Смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
РБК17:45

Первый южнокорейский лунный зонд прислал первое фото Земли и Луны

Зонд «Данури», ставший для Южной Кореи первым лунным аппаратом, прислал на Землю первый снимок Земли и Луны.
N + 1вчера в 13:48

Адвокат Алешкин заявил, что Пугачевой грозит суд за нападки на Михалкова

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что за такие высказывания 73-летней певице грозит суд.
РИА “Informing”вчера в 15:36

Двое россиян утонули в акватории Гагры в Абхазии

Двое российских туристов утонули в море в акватории Гагры, передает пресс-служба МЧС Абхазии.
РБК17:09

Первый канал планирует заменить ведущую шоу "Голос 60+" Ларису Гузееву

Владимир Гинзбург заявил, что Лариса Гузеева может покинуть шоу "Голос 60+".
CT newsвчера в 08:12

Суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

"Назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила решение судебная коллегия.
РИА Новостивчера в 09:15

Министр нефти и газа Индии Пури обещал оценить призыв G7 о лимите цен на российскую нефть

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на выставке Gastech 2022 в Милане высказался о предложение стран G7, которые призывают ввести ограничения цен на российскую нефть.
Lenta.ru17:54