КоммерсантъBloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентябряМинистры стран Евросоюза (ЕС) обсудят введение предельных цен на газ из России 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию.КоммерсантъОтмечается, что в качестве возможных инструментов власти ЕС рассматривают лимит цен на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками.RT на русскомГлавы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе.ПРАЙМБлок также рассматривает временную привязку стоимости газа к азиатскому эталону JKM, что позволит сохранить рыночный принцип ценообразования.Lenta.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowLive24Газета.RuФАНКомсомольская правдаНовые ИзвестияДума ТВПолитика СегодняРосбалтПодробнее о событииFT: Еврокомиссия предлагает два варианта потолка цен на российский газТАСС18:05Bloomberg: Евросоюз обсудит предложения о введении лимита цен на российский газ 7 сентября 2022 годаКомсомольская правдавчера в 09:59ЕК и комитет постпредов стран ЕС во вторник обсудят лимит цен на российский газРИА Новости17:06Bloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентябряКоммерсантъвчера в 10:43РИА Новости: Еврокомиссия обсудит лимит цен на российский газОбщественная служба новостей17:28Bloomberg: эксперты ЕС обсудят потолок цен на российский газ на техническом совещании 7 сентябряПРАЙМвчера в 09:47Bloomberg: в ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из России газГазета.Ruвчера в 09:10Показать ещёОценить243Поделиться