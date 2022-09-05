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Bloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентября

Министры стран Евросоюза (ЕС) обсудят введение предельных цен на газ из России 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию.
Коммерсантъ
Отмечается, что в качестве возможных инструментов власти ЕС рассматривают лимит цен на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками.
RT на русском
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
ПРАЙМ
Блок также рассматривает временную привязку стоимости газа к азиатскому эталону JKM, что позволит сохранить рыночный принцип ценообразования.
Lenta.ru

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