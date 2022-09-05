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Bloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентября

Министры стран Евросоюза (ЕС) обсудят введение предельных цен на газ из России 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю документацию.
Коммерсантъ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ.
РИА Новости
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе.
РИА Новости
Блок также рассматривает временную привязку стоимости газа к азиатскому эталону JKM, что позволит сохранить рыночный принцип ценообразования.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: ЕС обсудит ценовой потолок на российский газ 7 сентября
Коммерсантъ10:43
Bloomberg: Эксперты ЕС обсудят введение потолка цен на газ из РФ 7 сентября
Российская газета09:39
Bloomberg: Евросоюз обсудит предложения о введении лимита цен на российский газ 7 сентября 2022 года
Комсомольская правда09:59
Bloomberg: эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на газ из России 7 сентября
ТАСС09:48
Bloomberg: эксперты ЕС обсудят потолок цен на российский газ на техническом совещании 7 сентября
ПРАЙМ09:47
Bloomberg: ЕС обсудит введение «потолка» цен на российский газ 7 сентября
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