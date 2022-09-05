«В связи со съемкой телевизионного шоу «Аватар» и тяжелой логистической ситуацией в Краснодарском крае, концерт 8 сентября в Анапе не может состояться», — сообщает официальный Telegram-канал Сергея Лазарева.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На сайте издания "Телепрограмма" предоставили информацию о том, что дочь певицы Глюкозы Лида опровергла признания по поводу своей небинарности. ctnews.ru По ее словам, это просто фраза, вырванная из контекста, на самом же деле она имела в виду что-то другое.