На сайте издания "Телепрограмма" предоставили информацию о том, что дочь певицы Глюкозы Лида опровергла признания по поводу своей небинарности. ctnews.ru По ее словам, это просто фраза, вырванная из контекста, на самом же деле она имела в виду что-то другое.