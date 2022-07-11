Будьте в Плюсе

Bloomberg: ЕС предложит новый пакет санкций против России в ближайшие недели

Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели.
Lenta.ru
Отмечается, что сейчас европейские страны обсуждают механизмы ограничения верхних цен на российскую нефть.
Газета.Ru
В начале июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз работает над новым санкционным пакетом против России.
RTVI
Брюссель ввел частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: ЕС представит новый пакет санкций против России в ближайшие недели
Газета.Ruвчера в 15:55
Bloomberg: ЕС может представить новые санкции в отношении Москвы уже в ближайшие недели
ТАССвчера в 13:20
Bloomberg: ЕС планирует предложить новый пакет санкций против России в предстоящие недели
ПРАЙМвчера в 11:56
ЕС готовит новый пакет санкций против России
Национальная служба новостейвчера в 12:19
Bloomberg: ЕС предложит новые санкции против России
RT на русскомвчера в 11:59
Bloomberg: ЕС планирует предложить новый пакет санкций против России в предстоящие недели
РИА Новостивчера в 12:47
Bloomberg: ЕС предложит новый пакет санкций против России в ближайшие недели
Lenta.ruвчера в 11:47

Интересное

ТАСС: из-за удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой

После удара ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области взорвались склады с селитрой.
Lenta.ruвчера в 16:27

Две женщины скончались после аварии с каршерингом в Люберцах

В Московской области скончались две женщины, которых сбил клиент каршеринга.
Российская газетавчера в 15:23

Зеленский: поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России

Новые поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России.
RT на русскомвчера в 13:00

Ига Свёнтек показала фото с отпуска в Италии

Первая ракетка мира Ига Свёнтек в соцсетях поделилась фотографиями с отпуска, который проводит на итальянском озере Гарда.
GoTennis.ruвчера в 16:25

DN: в США заявили о сложностях с обслуживанием авианосной группировки в Европе

Глава командования сил флота США адмирал Дэрил Коудл заявил о сложностях с техническим обслуживанием авианосцев Военно-морских сил Соединённых Штатов в Европе.
RT на русскомвчера в 15:47

МВД ЛНР сообщило о захвате планировавших теракт в Лисичанске диверсантов из Белоруссии

Как сообщало МВД Белоруссии, против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
РИА Новостивчера в 15:13

Nature Astronomy: Земля сформировалась в результате столкновения множества планетезималей

В ходе симуляции множество планетезималей ранней Солнечной системы, образованные при различной температуре, сталкивались друг с другом, образуя планеты с химических составом, сходным с составом Земли и других планет.
Lenta.ruвчера в 13:56

Дипломат Рябоконь допустил введение запрета на работу литовских автотранспортных компаний

Москва может ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
РИА Новостивчера в 13:56

Народный артист СССР Юрий Мажуга умер в 91 год

Украинский кино- и театральный актер, педагог ушел из жизни 11 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого.
Газета Культуравчера в 12:57

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей ДНР, ЛНР и Украины

Владимир Путин подписал указ, позволяющий всем жителям Украины обращаться за российским гражданством по ускоренной процедуре.
РИА Новостивчера в 08:29