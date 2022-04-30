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Bloomberg: ЕС предложит ввести запрет на нефть из России к концу 2022 года

Евросоюз намерен обсудить введение эмбарго на российскую нефть к концу года, передает
 Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости
Согласно источникам, другие предложения, которые могут стать частью следующего пакета санкций против РФ, включают "ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости".
Sputnik Армения
Источники также заявили о планах ЕС добиваться отключения большего числа российских и белорусских банков от системы SWIFT, в том числе Сбербанка.
Ведомости
Некоторые страны Евросоюза настаивают на ужесточении ограничений в отношении морской торговли и портов.
НТВ

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