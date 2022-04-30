Согласно источникам, другие предложения, которые могут стать частью следующего пакета санкций против РФ, включают "ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости".
Иностранцы, находящиеся в тренировочных лагерях на Украине, вынуждены мириться со скудной едой, отсутствием гигиены, многие больны коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра.
Авторы статьи заметили, что во время апрельского голосования в Палате представителей Конгресса США по резолюции в поддержку НАТО против документа высказались 63 республиканца, то есть почти 30 процентов представителей партии.
Актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией на Украину и посетила Львов, сообщается в Telegram украинского железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця».