Согласно источникам, другие предложения, которые могут войти в следующий набор антироссийских санкций, включают "ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости".
Около 150 человек попытались в субботу сорвать в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, касавшееся Украины, сообщает издание Zeit со ссылкой на полицию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону запрос вашингтонской администрации Конгрессу на выделение дополнительной помощи Киеву в размере $33 млрд, а также сроки возвращения американских дипломатов на Украину, сообщается на сайте Госдепа.
Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие вопреки нехватке продукции для собственного населения, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По мнению исследователей, при условии сокращения поставок из России для заполнения европейских хранилищ на 63 процента к 1 августа все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль.
Ближайшие полтора года почти при любом сценарии станут сложным временем для Европы, у которой нет достаточного числа альтернатив на случай, если Россия прекратит поставки природного газа, говорится в материале газеты Washington Post.
«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — рассказал специалист.