ТАССBloomberg: ЕС примет экстренные экономические меры при прекращении поставок газа из РФЕвропейский союз планирует принять ряд неотложных экономических мер, чтобы смягчить последствия возможного прекращения поставок газа из России - крупнейшего поставщика сообщества.ТАССДля экономии газа ЕК рекомендует членам сообщества переходить на другой вид топлива.ТАССЕврокомиссия считает, что "ситуация с газом в ЕС находится на критическом этапе".ТАССВ крайних случаях будут вводить обязательные лимиты на потребление энергии.Вестник КавказаЧитать далееСвернутьИнфоСМИИнфоСМИYakutsk.ruПрофильГазета.RuRuposters.ruМордовМедиаРосбалтСпортКПНовые ИзвестияПолитика СегодняИзвестияИнвест-ФорсайтПодробнее о событииЕС разработает срочные меры на случай остановки поставок газа из РоссииПрофильвчера в 10:58Bloomberg: Еврокомиссия разработала план на случай полного отключения поставок газа из РоссииФонтанка.Рувчера в 10:18Bloomberg: Еврокомиссия разработала план на случай прекращения поставок газа из РоссииLenta.ruвчера в 09:07Евросоюз разрабатывает меры на случай резкой остановки поставок газа из РоссииНовые Известиявчера в 09:54ЕС разработает срочные меры на случай внезапного прекращения поставок газа из РФИнтерфаксвчера в 09:12Bloomberg: ЕС примет срочные меры при прекращении поставок газа из РоссииNews.ruвчера в 10:00Bloomberg: ЕС примет экстренные экономические меры при прекращении поставок газа из РФТАССвчера в 09:04Показать ещёОценить156Поделиться