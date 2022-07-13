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Bloomberg: ЕС примет экстренные экономические меры при прекращении поставок газа из РФ

Европейский союз планирует принять ряд неотложных экономических мер, чтобы смягчить последствия возможного прекращения поставок газа из России - крупнейшего поставщика сообщества.
ТАСС
Для экономии газа ЕК рекомендует членам сообщества переходить на другой вид топлива.
ТАСС
Еврокомиссия считает, что "ситуация с газом в ЕС находится на критическом этапе".
ТАСС
В крайних случаях будут вводить обязательные лимиты на потребление энергии.
Вестник Кавказа

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ЕС разработает срочные меры на случай остановки поставок газа из России
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