Чтобы подготовиться к подобному сценарию, Еврокомиссия задумала рекомендовать дополнительные меры, которые регион может принять для сокращения потребления газа и снижения расходов для предприятий и населения.
"Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления", - сообщил Вудхаус, отвечая на вопрос журналистов о новых возможных ограничениях против российских банков.
Каждый пятый пользователь VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть - прим. ред.) может стать жертвой хакеров, рассказал заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.