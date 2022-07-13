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Bloomberg: ЕС примет экстренные экономические меры при прекращении поставок газа из РФ

Европейский союз планирует принять ряд неотложных экономических мер, чтобы смягчить последствия возможного прекращения поставок газа из России - крупнейшего поставщика сообщества.
ТАСС
Чтобы подготовиться к подобному сценарию, Еврокомиссия задумала рекомендовать дополнительные меры, которые регион может принять для сокращения потребления газа и снижения расходов для предприятий и населения.
Lenta.ru
"Своевременное принятие решений может на одну треть снизить влияние внезапного перебоя в поставках", - говорится в проекте документа.
ТАСС
Еврокомиссия считает, что "ситуация с газом в ЕС находится на критическом этапе".
ТАСС

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