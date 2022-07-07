Ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди рассказала Kyodo, что главы МИД G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония и ЕС) отказались принимать участие в гала-ужине из-за присутствия Лаврова.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", — сообщил Ши И, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
В городе Запорожье слышны взрывы, Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, обстреливают населенный пункт из артиллерии, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей, «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) сообщила о предъявлении иска к компании с требованием частично возобновить импорт и производство.