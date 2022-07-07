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Bloomberg: Еврокомиссия блокирует кредит Украине в размере €1,5 млрд

Бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует предоставление Украине кредита на €1,5 млрд из-за опасений по поводу финансовой надежности страны.
РБК
ЕК гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами Евросоюза, при этом резервы для покрытия потенциальных убытков обычно составляют 9% от общего объема финансирования, передает агентство
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Для решения вопроса рассматриваются варианты передачи части рисков по невозвращению кредитов отдельным странам Евросоюза и самому Европейскому инвестиционному банку, добавляет агентство.
ТАСС
Еврокомиссия 18 мая предложила предоставить Украине кредитную программу на 9 миллиардов евро в текущем году, напоминает ТАСС.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

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