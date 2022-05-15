В публикации говорится, что ЕК собирается издать письменную рекомендацию покупателям газа открывать счет в Газпромбанке и переводить туда евро или доллары — в зависимости от условий подписанного договора.
Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи Вооруженных сил России, передает РИА "Новости" со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил страны (ВСУ), следует из текста указа, который опубликован на сайте главы государства.