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Bloomberg: Еврокомиссия разрешила импортерам газа открывать счета в Газпромбанке

Еврокомиссия (ЕК) подготовила план по оплате российского газа, который позволит выполнить условия Москвы, не нарушив при этом санкций ЕС против Центробанка, пишет Bloomberg
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Коммерсантъ
В публикации говорится, что ЕК собирается издать письменную рекомендацию покупателям газа открывать счет в Газпромбанке и переводить туда евро или доллары — в зависимости от условий подписанного договора.
Московский Комсомолец
Далее российский банк должен будет сам конвертировать сумму в рубли на отдельном рублевом счете.
Московский Комсомолец
Bloomberg ранее сообщал, что уже 20 компаний из Европы открыли счета в Газпромбанке.
Коммерсантъ

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