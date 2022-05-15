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Bloomberg: Еврокомиссия разрешила импортерам газа открывать счета в Газпромбанке

Еврокомиссия (ЕК) подготовила план по оплате российского газа, который позволит выполнить условия Москвы, не нарушив при этом санкций ЕС против Центробанка, пишет Bloomberg
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Коммерсантъ
В публикации говорится, что ЕК собирается издать письменную рекомендацию покупателям газа открывать счет в Газпромбанке и переводить туда евро или доллары — в зависимости от условий подписанного договора.
Московский Комсомолец
Далее российский банк должен будет сам конвертировать сумму в рубли на отдельном рублевом счете.
Московский Комсомолец
Агентство отмечает, что тема оплаты за газ разделила европейские страны, подчеркнув сильную зависимость ряда государств ЕС от российского энергоносителя.
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Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о закрытом заседании ЕК, на котором покупателям российского газа разрешили открывать счета в Газпромбанке
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