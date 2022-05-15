В публикации говорится, что ЕК собирается издать письменную рекомендацию покупателям газа открывать счет в Газпромбанке и переводить туда евро или доллары — в зависимости от условий подписанного договора.
Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев LIVE» обвинил власти США в том, что они стали инициаторами заморозки диалога с Москвой, прекратив очные контакты, сообщает ТАСС.
Военнослужащие 115-й бригады ВСУ записали видеообращение к командованию, в котором заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что были вынуждены бежать с позиций из-за непредусмотрительности военного руководства.