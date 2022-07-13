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Bloomberg: Европа готовится к концу света при остановке поставок газа из России

Евросоюз ждет конец света при прекращении поставок газа из России.
Газета.Ru
На Западе аналитики уже моделируют сценарии развития событий, если вдруг Российская Федерация решится на прекращение поставок голубого топлива.
Solenka.info
Как считает Йоахим Клемент, представитель инвестиционно-банковской компании Liberum Capital, базирующейся в Великобритании, замены российскому газу просто нет.
ПолитРоссия
Директор по инвестициям в банке Banque Syz Чарльз-Генри Моншау заявил, что Европа попала в порочный круг.
Московский Комсомолец

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