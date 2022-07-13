До конца недели в Госдуму планируют внести законопроект об исламском банкинге, предполагающем отсутствие процентных доходов, сейчас документы разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию, сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Власти Херсонской области обратились к России с просьбой помочь в восстановлении попавшей под обстрел украинской армии Новой Каховки, в том числе поставкой стройматериалов, сообщила замглавы администрации области Екатерина Губарева.