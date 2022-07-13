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Bloomberg: Европа готовится к концу света при остановке поставок газа из России

Евросоюз ждет конец света при прекращении поставок газа из России.
Газета.Ru
Как сообщает портал "ПолитРоссия", в Bloomberg заявили, что поставки газового ресурса идут в урезанном количестве из-за технического обслуживания ГП "Северный поток".
ГЛАС.RU
Аналитики посетовали, что европейские Центробанки не могут принять какие-либо эффективных мер ради помощи своим экономикам, так как инфляция в европейском регионе уже достигла десятилетних максимумов.
Газета.Ru
Директор по инвестициям в банке Banque Syz Чарльз-Генри Моншау заявил, что Европа попала в порочный круг.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Bloomberg: Европа готовится к концу света из-за отключения российского газа
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