ТАССBloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкцийЕвропейские страны могут серьезно пострадать в случае введения санкций против экспорта российской нефти и газа.РамблерАналитики подчёркивают, что за последние несколько лет ЕС «не уменьшил свою зависимость от российской нефти».Нефтегазовая вертикальОтмечается, что в 2021 году около 34% морского импорта нефти Европы приходилось на Россию.Нефтегазовая вертикальЕвропа в результате столкнется с дефицитом 780 тысяч баррелей топлива в сутки.КомпанияЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaГазета.RuЦензуры.НетREGNUMПолитРоссияНародные новостиРамблерФАНВечерняя МоскваЭкономика сегодняИА Красная ВеснаПодробнее о событииBloomberg: от нефтяных санкций Европа потеряет гораздо больше, чем РоссияМосковский Комсомолец04:17Bloomberg: ЕС может пострадать, если введет серьезные санкции против российского экспорта нефтиГазета.Ru02:48Bloomberg: ЕС пострадает от санкции против российского экспорта нефтиРамблер03:45Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкцийДеловое.ТВ03:33Bloomberg: Россия пострадает гораздо меньше, чем Европа, если будут введены санкцииBanki Loans04:04Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкцийТАСС01:45Vortexa считает, что Европа потеряет гораздо больше в случае санкций к РоссииProfinance.ru01:27Показать ещёОценить51Поделиться