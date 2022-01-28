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Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкций

Европейские страны могут серьезно пострадать в случае введения санкций против экспорта российской нефти и газа.
Рамблер
Аналитики подчёркивают, что за последние несколько лет ЕС «не уменьшил свою зависимость от российской нефти».
Нефтегазовая вертикаль
Отмечается, что в 2021 году около 34% морского импорта нефти Европы приходилось на Россию.
Нефтегазовая вертикаль
Европа в результате столкнется с дефицитом 780 тысяч баррелей топлива в сутки.
Компания

Подробнее о событии

Bloomberg: от нефтяных санкций Европа потеряет гораздо больше, чем Россия
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