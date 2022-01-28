Будьте в Плюсе

Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкций

СМИ сообщили, что Великобритания и Евросоюз готовят санкции в отношении новых российских проектов в газовой отрасли.
Profinance.ru
При наихудшем сценарии "Европе будет гораздо сложнее восполнить объемы и сорта нефти, потерянные из-за поставок из России, чем РФ, чтобы найти альтернативных покупателей или сократить свой экспорт", отмечают авторы доклада.
ТАСС
Согласно отчету, в последние несколько лет ЕС "не уменьшил свою зависимость от российской сырой нефти".
ТАСС
Европа также является крупнейшим импортером дизельного топлива из РФ, и ей придется восполнить дефицит топлива в размере ~780 тыс. б/с.
Profinance.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкций
ТАСС01:45
Bloomberg: ЕС может пострадать, если введет серьезные санкции против российского экспорта нефти
Газета.Ru02:48
СМИ: В случае нефтяных санкций Европа потеряет гораздо больше, чем Россия
Вечерняя Москва02:46
Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкций
Деловое.ТВ03:33
Vortexa считает, что Европа потеряет гораздо больше в случае санкций к России
Profinance.ru01:27

Интересное

Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны.
Газета.Ru03:26

Медведев заявил, что в России нельзя допускать свободного обращения огнестрельного оружия

Традиции свободного ношения огнестрельного оружия в России недопустимы, считает зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС00:02

Глава МИД Франции: санкции при вторжении на Украину включат блокировку Nord Stream 2

«Мяч на стороне [российского президента Владимира] Путина», — сказал министр и добавил, что Москва заинтересована в «концепции ограниченного суверенитета» в отношении Украины.
РБК03:09

ВТБ зафиксировал рост числа мошеннических схем с полным обнулением счета банковской карты

"С карты покупателя происходят списания в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса", – рассказали в ВТБ.
РИА Новости02:14

Песков назвал серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона

В Кремле считают серьезной угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из США, если охранникам американского посла в Москве Джону Салливану не дадут визы.
Интерфаксвчера в 04:54

ДНР: военных, направляемых Киевом в Донбасс, готовили инструкторы из Британии и США

Десантно-штурмовую бригаду, которую отправляет Киев в Донбасс, подготавливали инструкторы из Великобритании.
Газета.Ru03:29

Зампостпреда России при ООН Полянский потребовал вывести все иностранные войска из Сирии

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские власти потребовали вывода иностранных войск из Сирии.
Lenta.ru18:12

Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ развяжут прямую агрессию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Белоруссии и России будет совершена прямая агрессия.
ТАСС03:43

В Петербурге задержали главврача клиники, где погибли трое пациентов

В Петербурге задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1, где трое пациентов погибли после обследования желудка.
Российская газета02:00

«Ъ»: Минтруда объединит ПФР и Фонд социального страхования в одну структуру к 2023 году

Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд.
Lenta.ru19:45