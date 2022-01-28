ТАССBloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкцийСМИ сообщили, что Великобритания и Евросоюз готовят санкции в отношении новых российских проектов в газовой отрасли.Profinance.ruПри наихудшем сценарии "Европе будет гораздо сложнее восполнить объемы и сорта нефти, потерянные из-за поставок из России, чем РФ, чтобы найти альтернативных покупателей или сократить свой экспорт", отмечают авторы доклада.ТАСССогласно отчету, в последние несколько лет ЕС "не уменьшил свою зависимость от российской сырой нефти".ТАССЕвропа также является крупнейшим импортером дизельного топлива из РФ, и ей придется восполнить дефицит топлива в размере ~780 тыс. б/с.Profinance.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuВечерняя МоскваПодробнее о событииBloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкцийТАСС01:45Bloomberg: ЕС может пострадать, если введет серьезные санкции против российского экспорта нефтиГазета.Ru02:48СМИ: В случае нефтяных санкций Европа потеряет гораздо больше, чем РоссияВечерняя Москва02:46Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкцийДеловое.ТВ03:33Vortexa считает, что Европа потеряет гораздо больше в случае санкций к РоссииProfinance.ru01:27Показать ещёОценить18Поделиться