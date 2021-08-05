ТАССBloomberg: Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за удорожания газа и электричестваНесколько европейских стран оказались не готовы к резкому росту цен в сфере энергоносителей в рамках перехода к безуглеродной экономике.ТАСССтоимость газа и электроэнергии резко выросла во всем регионе, достигнув рекордных значений в некоторых странах.Lenta.ruВ Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60%.ПРАЙМПравительства опасаются негативной реакции, так как более высокие счета за коммунальные услуги увеличивают негатив в отношении перехода на энергоносители.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейФАНПодробнее о событииBloomberg: Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за удорожания газа и электричестваТАСС12:38В Европе резко выросли цены на электричество: «На грани энергетической нищеты»Комсомольская правда12:20Надежды на СПГ и задержка «Северного потока — 2» отправили ЕС в энергокризисЕвразия Daily08:04Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за стремительного роста цен на электроэнергию и газЦентральная Служба Новостей10:00Европа столкнулась с энергетическим шокомLenta.ru09:04Резкий рост стоимости энергии стал шоком для стран ЕвросоюзаФАН11:35Европа столкнулась с энергетическим шокомExpert.ru05:53Показать ещёОценить96Поделиться