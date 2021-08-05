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Bloomberg: Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за удорожания газа и электричества

Несколько европейских стран оказались не готовы к резкому росту цен в сфере энергоносителей в рамках перехода к безуглеродной экономике.
ТАСС
Стоимость природного газа и электроэнергии резко выросла по всей Европе, достигнув рекордных значений в некоторых странах.
BFM.ru
В Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60%.
ПРАЙМ
В итоге европейские страны исчерпали запасы газа в хранилищах и вынуждены наращивать жирок, что создает дополнительный дефицит на энергетическом рынке.
Комсомольская правда

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