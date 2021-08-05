Все шесть пассажиров на борту разбившегося на Аляске экскурсионного самолета погибли

Все шесть человек, которые находились на борту разбившегося на Аляске экскурсионного самолета, погибли, сообщает местный вещатель Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.