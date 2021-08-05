ТАССBloomberg: Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за удорожания газа и электричестваНесколько европейских стран оказались не готовы к резкому росту цен в сфере энергоносителей в рамках перехода к безуглеродной экономике.ТАСССтоимость природного газа и электроэнергии резко выросла по всей Европе, достигнув рекордных значений в некоторых странах.BFM.ruВ Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60%.ПРАЙМВ итоге европейские страны исчерпали запасы газа в хранилищах и вынуждены наращивать жирок, что создает дополнительный дефицит на энергетическом рынке.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейГЛАС.RUФАНРамблерПодробнее о событииРезкий рост стоимости энергии стал шоком для стран ЕвросоюзаФАНвчера в 11:35Bloomberg: Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за удорожания газа и электричестваТАССвчера в 12:38В Европе резко выросли цены на электричество: «На грани энергетической нищеты»Комсомольская правдавчера в 12:20Спешка в развитии зеленой энергетики привела к пугающим Евросоюз ценам на электричествоЭкономика сегоднявчера в 13:44Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за стремительного роста цен на электроэнергию и газЦентральная Служба Новостейвчера в 10:00Европа столкнулась с энергетическим шокомLenta.ruвчера в 09:04Европа столкнулась с энергетическим шокомExpert.ruвчера в 05:53Показать ещёОценить160Поделиться