РИА НовостиBloomberg: Евросоюз может ограничить экспорт и импорт в качестве санкций против РоссииЕС рассматривает возможность ввести санкции против РФ также в случае "ограничения поставок" газа, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных европейских чиновников, знакомых с обсуждениями.РИА НовостиСанкции могут включать ограничение на конвертирование валюты, меры в отношении экспортного контроля, ограничение доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.RT на русскомВласти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.Рамблер24 января Германия во время обсуждений санкций сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT.Lenta.ruЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Экономика сегодняГазета.RuОбщественная служба новостейПрофильФАНRuposters.ruNewInformЦарьградВечерняя МоскваREGNUMRT на русскомНародные новостиРБКРосбалтПодробнее о событииСтраны ЕС попросили вывести из-под санкций российские банкиКомпания16:03Bloomberg: Евросоюз может ограничить экспорт и импорт в качестве санкций против РоссииРИА Новости02:04Bloomberg: ЕС готовит пакет санкций против РоссииТелеканал 360°01:49ЕС начал работать над пакетом санкций против РоссииNews.ru01:29В Евросоюзе попросили послаблений для банков в рамках мер против РоссииВзгляд.ру02:25Bloomberg: страны ЕС просят вывести из-под возможных санкций ряд российских банковРБКвчера в 14:43FT сообщила об «обнадеживающем сближении» США и ЕС в переговорах о санкцияхForbesвчера в 14:31Показать ещёОценить256Поделиться