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Bloomberg: Евросоюз может ограничить экспорт и импорт в качестве санкций против России

ЕС рассматривает возможность ввести санкции против РФ также в случае "ограничения поставок" газа, передает агентство Блумберг
 со ссылкой на неназванных европейских чиновников, знакомых с обсуждениями.
РИА Новости
Санкции могут включать ограничение на конвертирование валюты, меры в отношении экспортного контроля, ограничение доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
RT на русском
Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.
Рамблер
24 января Германия во время обсуждений санкций сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT.
Lenta.ru

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