ТАССBloomberg: ExxonMobil приступила к снижению добычи нефти на проекте «Сахалин-1»Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil объявила форс-мажор и приступила к снижению добычи нефти на проекте "Сахалин-1".ТАСС"Был объявлен форс-мажор в связи с последними событиями, которые могут затруднить, задержать или не позволить Exxon Neftegas Ltd выполнять свои обязательства в соответствии с соглашениями", - сообщило агентство.Газета.RuExxon Mobil 1 марта объявила об отзыве своих американских сотрудников, занятых в нефтегазовых проектах в РФ.ТАССПотери компании из-за выхода из проекта «Сахалин-1» могут достичь $4 млрд.OilCapital.ruЧитать далееСвернутьСахалин.ИнфоСахалин.ИнфоOilCapital.ruИА Красная ВеснаГазета.RuФАНРамблерСахалин и КурилыREGNUMЭкономика сегодняНовые ИзвестияПодробнее о событииExxonMobil объявила о форс-мажоре по «Сахалину-1» и сокращении нефтедобычиLenta.ru13:29ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту «Сахалин-1» и сокращение нефтедобычиРИА Новости13:03Самое цитируемоеExxon объявила форс-мажор и стала снижать добычу на проекте «Сахалин-1»Интерфаксвчера в 12:20Американская ExxonMobil подтвердила форс-мажор по проекту «Сахалин-1»Газета.Ru13:00ExxonMobil снижает добычу нефти на проекте «Сахалин-1»Сахалин и Курилывчера в 16:28Корпорация ExxonMobil перешла к сокращению добычи нефти в рамках проекта «Сахалин-1»ФАНвчера в 13:35Bloomberg: ExxonMobil приступила к снижению добычи нефти на проекте «Сахалин-1»ТАССвчера в 12:29ExxonMobil объявила о форс-мажоре по «Сахалину-1» и об сокращении нефтедобычиПРАЙМ12:54Показать ещёОценить142Поделиться