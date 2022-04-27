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Bloomberg: ExxonMobil приступила к снижению добычи нефти на проекте «Сахалин-1»

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil объявила форс-мажор и приступила к снижению добычи нефти на проекте "Сахалин-1".
ТАСС
"Был объявлен форс-мажор в связи с последними событиями, которые могут затруднить, задержать или не позволить Exxon Neftegas Ltd выполнять свои обязательства в соответствии с соглашениями", - сообщили в компании.
Газета.Ru
Exxon Mobil 1 марта объявила об отзыве своих американских сотрудников, занятых в нефтегазовых проектах в РФ.
ТАСС
Потери компании из-за выхода из проекта "Сахалин-1" могут составить до $4 млрд.
ТАСС

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