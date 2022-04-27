"Был объявлен форс-мажор в связи с последними событиями, которые могут затруднить, задержать или не позволить Exxon Neftegas Ltd выполнять свои обязательства в соответствии с соглашениями", - сообщили в компании.
МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида, который ранее отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского.
Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.