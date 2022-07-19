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Bloomberg: ФРГ дождется 25 июля, чтобы проверить поставки газа по «Северному потоку»

Правительство Германии намерено подождать до понедельника, прежде чем сможет определить, были ли восстановлены поставки газа по "Северному потоку" после завершения плановых работ.
ТАСС
В Bloomberg отметили, что пауза в четыре дня отсрочит "любые политические шаги", которые может совершить Берлин для борьбы с энергетическим кризисом в стране.
Газета.Ru
Обе нитки "Северного потока" остановили на плановое техническое обслуживание 11 июля.
Газета.Ru
Мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию магистрали, являющейся основным маршрутом транспортировки топлива из Росси в Европу, завершатся 21 июля.
ФАН

Подробнее о событии

Bloomberg: ФРГ ждет 25 июля для проверки поставок газа по «Северному потоку»
Политика Сегодня13:39
Bloomberg: ФРГ дождется 25 июля, чтобы проверить поставки газа по «Северному потоку»
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Берлин будет ждать: Стало известно, когда русский газ снова пойдёт в Германию - СМИ
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Bloomberg написал, что Германия проверит поставки газа по «Северному потоку» 25 июля
Газета.Ru10:45
Bloomberg: ФРГ рано говорить, что поставки по «Северному потоку» прекратились
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