ТАССBloomberg: ФРГ дождется 25 июля, чтобы проверить поставки газа по «Северному потоку»Правительство Германии намерено подождать до понедельника, прежде чем сможет определить, были ли восстановлены поставки газа по "Северному потоку" после завершения плановых работ.ТАССВ Bloomberg отметили, что пауза в четыре дня отсрочит "любые политические шаги", которые может совершить Берлин для борьбы с энергетическим кризисом в стране.Газета.RuОбе нитки "Северного потока" остановили на плановое техническое обслуживание 11 июля.Газета.RuМероприятия по ежегодному техническому обслуживанию магистрали, являющейся основным маршрутом транспортировки топлива из Росси в Европу, завершатся 21 июля.ФАНЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГазета.RuЦарьградФАНПолитика СегодняПодробнее о событииBloomberg: ФРГ ждет 25 июля для проверки поставок газа по «Северному потоку»Политика Сегодня13:39Bloomberg: ФРГ дождется 25 июля, чтобы проверить поставки газа по «Северному потоку»ТАСС09:37Берлин будет ждать: Стало известно, когда русский газ снова пойдёт в Германию - СМИЦарьград11:25Bloomberg написал, что Германия проверит поставки газа по «Северному потоку» 25 июляГазета.Ru10:45Bloomberg: ФРГ рано говорить, что поставки по «Северному потоку» прекратилисьИА Красная Весна10:07Власти Германии подтвердят возобновление поставок по «СП-1» не раньше 25 июляФАН13:35Показать ещёОценить6Поделиться