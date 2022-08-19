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Bloomberg: ФРГ грозит отток предприятий и социальный взрыв из-за нехватки газа из России

Германии грозит отток промышленных предприятий из-за неподъемных цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России.
Lenta.ru
В издании считают, что производители автозапчастей, химикатов и стали из Германии всеми силами пытаются бороться со стоимостью электроэнергии.
РЕН ТВ
За последние несколько месяцев цены на топливо в Германии выросли более чем в два раза.
ПолитРоссия
Bloomberg также обратило внимание на то, что раньше Берлин полагался на российский газ для снабжения своих электростанций и заводов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: ФРГ грозит отток предприятий и социальный взрыв из-за нехватки газа из России
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