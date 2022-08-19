Lenta.ruBloomberg: ФРГ грозит отток предприятий и социальный взрыв из-за нехватки газа из РоссииГермании грозит отток промышленных предприятий из-за неподъемных цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России.Lenta.ruВ издании считают, что производители автозапчастей, химикатов и стали из Германии всеми силами пытаются бороться со стоимостью электроэнергии.РЕН ТВЗа последние несколько месяцев цены на топливо в Германии выросли более чем в два раза.ПолитРоссияBloomberg также обратило внимание на то, что раньше Берлин полагался на российский газ для снабжения своих электростанций и заводов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваКомсомольская правдаФАНГазета.RuLive24ПолитРоссияПодробнее о событииBloomberg: ФРГ грозит отток предприятий и социальный взрыв из-за нехватки газа из РоссииLenta.ruвчера в 14:54Bloomberg: ФРГ ждет деиндустриализация и социальный взрыв из-за нехватки газа из РоссииРИА Новостивчера в 12:38Bloomberg: нехватка российского газа спровоцирует социальный взрыв в ГерманииФАНвчера в 14:35Bloomberg прогнозирует социальный взрыв в Германии из-за подорожания энергоносителейLive24вчера в 13:22Bloomberg: в ФРГ может начаться деиндустриализация и социальный взрыв из-за нехватки газаТУТ НЬЮСвчера в 13:19Bloomberg: дефицит газа приведет Германию к социальному взрывуИА Красная Веснавчера в 13:18Bloomberg: ФРГ ждет деиндустриализация и социальный взрыв из-за нехватки газа из РоссииГазета.Ruвчера в 13:57Показать ещёОценить333Поделиться