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Bloomberg: ФРГ не откажется от «Северного потока — 2» вне зависимости от позиции США

Власти Германии не намерены «отключать» российский трубопровод «Северный поток-2» в случае попытки российских властей «использовать спорный газопровод в качестве геополитического оружия», сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкие правительственные источники.
Коммерсантъ
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Газета.Ru
В США считают, что "Северный поток - 2" может стать инструментом влияния России на Европу.
ТАСС
Газопровод позволяет удвоить поставки газа в ЕС через Балтийское море.
Smotrim.ru

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