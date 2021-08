Муж Анастасии Макеевой подал в суд на мать своих детей

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Макеева (@makeevan) При этом сам он платит довольно скромные деньги младшим детям, а Светлана и вовсе уверяет, что выбить из бывшего мужа алименты в целом очень сложно.