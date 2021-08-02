Власти Германии не намерены «отключать» российский трубопровод «Северный поток-2» в случае попытки российских властей «использовать спорный газопровод в качестве геополитического оружия», сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкие правительственные источники.
Новозеландки Лиза Кэррингтон и Кейтлин Регал выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 м. Серебро завоевали представительницы Польши Каролина Ная и Анна Пулавска.
View this post on Instagram A post shared by Анастасия Макеева (@makeevan) При этом сам он платит довольно скромные деньги младшим детям, а Светлана и вовсе уверяет, что выбить из бывшего мужа алименты в целом очень сложно.
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне, сообщает исследовательская организация Markit Economics.