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Bloomberg: ФРГ призвала G7 не прекращать финансирование проектов по ископаемому топливу

Германия настаивает на том, чтобы страны "семерки" отказались от обязательства прекратить финансирование зарубежных проектов по добыче ископаемого топлива к концу 2022 года, передает агентство Блумберг
 со ссылкой на источники.
РИА Новости
Согласно проекту документа, который попал в распоряжение агентства, страны G7 должны "признать, что поддерживаемые государством инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис".
ПРАЙМ
По словам источников, Британия не поддерживает предложение ФРГ, но Италия "активно не выступает" против проекта.
РИА Новости
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.
РИА Новости

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