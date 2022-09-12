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Bloomberg: ФРГ рассматривает возможность прямого вмешательства в энергетический рынок

ФРГ занимается исследованием возможности прямо вмешаться на энергетический рынок, чтобы избежать волны неплатежеспособности на фоне резкого повышения цен на газ.
FBM.ru
По данным агентства, правительство Германии позволяет газовым компаниям перекладывать часть более высоких затрат на потребителей, но до сих пор избегало прямого вмешательства, в том числе ограничения цен.
Газета.Ru
Как говорил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия уже готова полностью отказаться от российского газа.
Lenta.ru
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Брюссель предлагает ввести в Европейском союзе потолок цен на весь импортный газ, а не только российский.
Газета.Ru

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Bloomberg: Берлин может пойти на прямое вмешательство в энергетический рынок
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Bloomberg: ФРГ рассматривает возможность вмешательства в энергетический рынок
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