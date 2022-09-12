По данным агентства, правительство Германии позволяет газовым компаниям перекладывать часть более высоких затрат на потребителей, но до сих пор избегало прямого вмешательства, в том числе ограничения цен.
В июле из-за введения заградительных пошлин ввоз черных металлов из России в Соединенные Штаты снизился до 0,6 млн долларов после 201 млн долларов в июне и более 1 млрд долларов за первое полугодие 2022 года.
Мебельная промышленность Румынии находится на грани краха, в связи с подорожанием и дефицитом основного сырья, в стране закрылось 7 процентов компаний, производящих мебель, сообщает в понедельник румынский телеканал Digi 24, ссылаясь на заявления председателя ассоциации производителей мебели Аурики Серени.