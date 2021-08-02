РИА НовостиBloomberg: ФРГ в любом случае не откажется от газопровода «Северный поток — 2»"Германия не намерена перекрывать "Северный поток — 2", если Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили", — говорится в сообщении.РИА Новости"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Газета.RuВ США считают, что "Северный поток - 2" может стать инструментом влияния России на Европу.ТАССГазопровод позволяет удвоить поставки газа в ЕС через Балтийское море.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВSmotrim.ruРБКТК ЗвездаKadara.ruСолёнка.рфZnak.comНовый ДеньRuposters.ruРоссийская газетаCT newsПолитРоссияТелеканал RTVIСлово и ДелоРидусГазета.RuКапитал страныЦентральная Служба НовостейНовостной фронтShraibikus NewsRT на русскомРБКНародные новостиПодробнее о событииВ Общественной палате высказались по поводу публикации Bloomberg о «Северном потоке — 2»RT на русскомвчера в 14:16Bloomberg сообщил о победном ударе Путина по Белому домуURA.Ruвчера в 02:35Bloomberg: ФРГ в любом случае не откажется от газопровода «Северный поток — 2»РИА Новостивчера в 10:14Bloomberg узнал об отказе Германии отключить «Северный поток-2» в случае его использования «как оружие»Дождьвчера в 08:54Уже не оправятся: Американист Блохин о «победном ударе» Путина по Белому домуОбщественная служба новостейвчера в 08:06Берлин никогда не перекроет газопровод «Северный поток — 2»Новостной фронтвчера в 03:43Bloomberg: Германия не перекроет СП-2 вне зависимости от американской позицииМосковский Комсомолецвчера в 13:28Показать ещёОценить385Поделиться