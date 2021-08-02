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Bloomberg: ФРГ в любом случае не откажется от газопровода «Северный поток — 2»

"Германия не намерена перекрывать "Северный поток — 2", если Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили", — говорится в сообщении.
РИА Новости
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Газета.Ru
В США считают, что "Северный поток - 2" может стать инструментом влияния России на Европу.
ТАСС
Газопровод позволяет удвоить поставки газа в ЕС через Балтийское море.
Smotrim.ru

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