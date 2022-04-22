Макгрегор констатировал, что из-за продолжающихся поставок оружия со стороны США и Евросоюза запад Украины станет опасным полигоном и вся отправленная в рамках военной помощи техника превратится в цели для российской артиллерии и ракет.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров выступил с инициативой восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных территорий юга Украины.
Как сообщает The Wall Street Journal, аналитики и трейдеры считают, что использование пометки "пункт назначения неизвестен" говорит о том, что танкер перевозит нефть на более крупные суда, где она смешивается с другим грузом.
Специалисты инженерных войск Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине взяли под контроль в Харьковской области арсенал украинской армии площадью несколько сот гектар и складами с тысячами тонн боеприпасов, в том числе снарядами западного производства, сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео с трофеями.
Серийный тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А передан в эксплуатацию в один из полков военно-транспортной авиации ВКС России, сообщает 22 апреля пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).