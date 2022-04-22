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Bloomberg: Финляндия на треть сократит импорт электроэнергии из РФ

Финляндия с 24 апреля на треть сократит импорт российской электроэнергии.
ТАСС
Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке, — сообщили
 представители компании.
News.ru
Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в РФ является ПАО "Интер РАО".
Интерфакс
Финляндия является для компании основным экспортным рынком.
Интерфакс

Подробнее о событии

Финляндия с воскресенья на треть ограничит импорт электроэнергии из России
ПРАЙМ07:27
Bloomberg: Финляндия на треть сократит импорт электроэнергии из РФ
ТАСС08:00
Финляндия с 24 апреля на треть сократит импорт электроэнергии из РФ
Фонтанка.Ру07:40
Финляндия с 24 апреля на треть ограничит импорт электроэнергии из России
РБК10:02
С 24 апреля Финляндия на треть уменьшит импорт электроэнергии из России
Газета.Ru07:09
Финляндия с воскресенья на треть ограничит импорт электроэнергии из РФ
Интерфакс07:09
Финляндия с 24 апреля уменьшит на треть импорт электричества из РФ
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