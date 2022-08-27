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Bloomberg: Франция и Германия призвали Евросоюз продолжать выдавать визы россиянам

Франция и Германия выступают против того, чтобы Евросоюз (ЕС) запрещал выдачу виз гражданам России.
Известия
"Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств — членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений", — указано в документе.
РИА Новости
Ограничения в выдаче шенгенских виз для россиян также разрабатываются в других странах Прибалтики.
ТАСС
В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам.
Ведомости

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