"Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств — членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений", — указано в документе.
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении социальных выплат для вынужденных переселенцев с территории Украины, а также для граждан Донецкой и Луганской народных республик, покинувших эти государства.
Как отметил Пушков в своем Telegram-канале, подобная просьба в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Россия "должна фактически субсидировать" президентство Майи Санду.
Внутри ФРГ все больше политиков выступают за запуск Nord Stream — 2. Политолог Юрий Бондаренко рассказал, почему Олаф Шольц не запускает Nord Stream — 2. Со слов Бондаренко, если Шольц запустит газопровод, то это будет означать, что канцлер отказывается от всех ранее сказанных слов.